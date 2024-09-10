10 школ Чувашии присоединились к проектам «Zа самбо» и «Самбо в школу»

Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в запуске проектов «Zа самбо» и «Самбо в школу» в 10 школах республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашской Республики.

Количество школ, принимающих участие в проектах, с 2023 года увеличилось в 6 раз. В прошлом году число участников «Zа самбо» и «Самбо в школу» составляло 4 образовательных учреждения. Сейчас 25 школ участвуют в двух всероссийских проектах. Число спортсменов-самбистов с 2020 года увеличилось в 1,3 раза почти до 4,5 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин во время визита в Чувашию отметил достижения республики в реализации всероссийского проекта.

Диана Соловьёва