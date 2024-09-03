За неделю коронавирусом в Сочи заболели 57 человек. Всего в Краснодарском крае зарегистрировали 718 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего новых случаев в Краснодаре — 275. Следом по заболеваемости идет Сочи, за ним — Новороссийск с 48 заболевшими. В Тимашевском районе 29 ковид-пациентов, в Армавире — 27, в Ейском районе — 25, а в Крымском — 21.

Всего с 26 августа по 1 сентября коронавирусом заболели 718 жителей края. Госпитализировали 158 человек. С выздоровлением выписали 603 пациентов. Четверо жителей Кубани скончались от опасной инфекции.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи составила 50 случаев. В крае тогда заболели 663 человека.

Вячеслав Рыжков