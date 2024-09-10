В Чебоксарах отремонтировали дорогу после падения ребенка с велосипеда

В Чебоксарах заасфальтировали дорогу вдоль домов № 1, 3 по ул. Академика Королева после того, как ребенок упал с велосипеда и получил травмы. Несовершеннолетний сломал руку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В соцсети появились сообщения о том, что ребенок упал с велосипеда из-за ям на дороге. После этого прокуратура Московского района Чебоксар провела проверку. Установлено, что в дороге имелись ямы, проломы и другие повреждения.

Прокурор района внес представление в адрес администрации Чебоксар. Дорогу вдоль домов отремонтировали. В интересах ребенка прокуратура Московского района обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Чебоксар морального вреда в размере 100 тыс. руб.

Диана Соловьёва