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В Казани до конца сентября временно перекроют несколько участков ул. Большой

В Казани временно перекроют несколько участков улицы Большой из-за работ по прокладке водопровода, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Казани до конца сентября временно перекроют несколько участков ул. Большая

В Казани до конца сентября временно перекроют несколько участков ул. Большая

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Казани до конца сентября временно перекроют несколько участков ул. Большая

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 12 по 30 сентября будут перекрыты части дорог рядом с домами № 62 и 76, а также на пересечении с улицей Урицкого.

Кроме того, с 12 по 25 сентября движение будет ограничено около домов № 34 и 54.

Анар Зейналов

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