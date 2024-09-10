В Казани до конца сентября временно перекроют несколько участков ул. Большой

В Казани временно перекроют несколько участков улицы Большой из-за работ по прокладке водопровода, сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани до конца сентября временно перекроют несколько участков ул. Большая

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани до конца сентября временно перекроют несколько участков ул. Большая

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 12 по 30 сентября будут перекрыты части дорог рядом с домами № 62 и 76, а также на пересечении с улицей Урицкого.

Кроме того, с 12 по 25 сентября движение будет ограничено около домов № 34 и 54.

Анар Зейналов