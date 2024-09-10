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The Hatters выступят на матче «Ак Барс» — «Металлург»

Рок-группа The Hatters выступит в Казани на первом домашнем матче «Ак Барса» против «Металлурга» из Магнитогорска. Об этом сообщили в пресс-службе казанского хоккейного клуба.

The Hatters выступят на матче «Ак Барс» — «Металлург»

The Hatters выступят на матче «Ак Барс» — «Металлург»

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

The Hatters выступят на матче «Ак Барс» — «Металлург»

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Выступление начнется в 15:45 на сцене «Татнефть Арены».

The Hatters — рок-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2016 году. Самый популярный клип на песню No rules музыкального коллектива набрал 18 млн просмотров.

Диана Соловьёва

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