Пассажиры поездов Москва — Адлер чаще остальных заказывают еду в пути

Путешественники, направляющиеся из Москвы в Адлер, оказались лидерами по количеству заказов на доставку еды этим летом. На их долю пришлось 18% от всех заказов, сообщает пресс-служба сервиса «ЕдуЕм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным сервиса, в период с июня по август 2024 года средний чек на доставку еды в поезда вырос до 1,7 тыс. руб., что на 14,61% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В 2023 году средний чек составлял 1,5 тыс. руб. Основной причиной роста чека стала инфляция и удорожание популярных блюд, уточнили аналитики сервиса.

Следом за поездом Москва — Адлер по числу заказов идут пассажиры маршрутов Москва — Анапа (17%) и Москва — Симферополь (15%). В список вошли и другие популярные маршруты: Москва — Кисловодск (13%), Санкт-Петербург — Севастополь (9%) и Нижний Новгород — Имеретинский курорт (8%).

По данным сервиса, основными заказчиками еды в поездах остаются семьи с детьми — на них приходится 23% от всех заказов. Чаще всего еду заказывают мамы с детьми или родители с детьми. Мужчины, путешествующие с ребенком, делают заказы реже.

На долю молодых людей приходится около 20% всех заказов. Третье место занимают школьники, путешествующие с взрослыми (15% заказов), которые чаще всего направляются в Адлер и Симферополь.

На вахтовиков приходится 13% заказов, особенно на тех, кто едет по маршруту Москва — Владивосток. Люди пожилого возраста, часто путешествующие в Кисловодск или Владивосток, составляют 10% от всех заказчиков.

Проводники и машинисты оформили 7% всех заказов. Командированные, индивидуальные путешественники, бизнесмены и иностранцы также заказывают еду, однако их доля была значительно меньше, чем у остальных.

Самыми популярными блюдами у путешественников остаются борщ (350 руб.), куриная лапша (200 руб.) и картофельное пюре с бифштексом (350 руб.). Эти традиционные блюда продолжают занимать лидирующие позиции, несмотря на подорожание на 15–20% в этом году. Одним из самых заметных ростов цен показала пицца пепперони, которая подорожала на 29%, с 690 до 890 руб.

Мария Удовик