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Фонд РТ гарантировал стоматологической клинике 6,5 млн рублей по нацпроекту

Гарантийный фонд Татарстана выдал стоматологической клинике в Альметьевске поручительство на 6,5 млн руб. Эта помощь была предоставлена благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Чтобы развиваться и расширять спектр услуг, стоматологической клинике потребовались заемные средства. Для этого Гарантийный фонд, находящийся под управлением Министерства экономики, предложил поручительство в рамках программы «Поддержка-2024» на сумму 6,5 млн руб.

За счет полученного поручительства компания смогла получить кредит в банке на сумму около 30 млн руб. Эти деньги были использованы для покупки собственного помещения в Альметьевске, где теперь находится клиника. Сейчас в клинике работают 11 сотрудников.

Объем финансовой поддержки предпринимателей республики в рамках нацпроекта в 2024 году превысил 55 млрд руб.

Анар Зейналов

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