Раскаяние отпустило

Суд прекратил уголовное преследование бывшего спикера городской думы Томска Чингиса Акатаева. Следствие считает, что в ноябре 2023 года господин Акатаев представил в авиакомпанию «Сибирь» липовую справку о наличии у него противопоказаний к перелетам, чтобы вернуть деньги за невозвратный билет в Санкт-Петербург и обратно. Еще на стадии следствия бывший политик признал вину и возместил перевозчику ущерб в размере 70 тыс. руб. Дело об использовании подложного документа было закрыто с формулировкой «в связи с деятельным раскаянием», а о мошенничестве прекращено с назначением судебного штрафа 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Томский суд прекратил во вторник, 10 сентября, уголовное преследование в отношении экс-спикера гордумы 58-летнего Чингиса Акатаева.

Под следствием Чингиса Акатаев оказался в мае 2024 года. К тому времени он уже оставил пост главы гордумы Томска. Региональное управление Следственного комитета возбудило в отношении него дело. Как указывается в его материалах, осенью 2023 года господин Акатаев приобрел в авиакомпании «Сибирь» невозвратные билеты в Санкт-Петербург и обратно, заплатив в общей сложности 70 тыс. руб. В последующем политик отменил поездку, но решил вернуть деньги.

«Зная об отсутствии в соответствии с тарифом законных оснований для возврата денежных средств, затраченных на приобретение авиабилетов, он решил вернуть деньги обманным путем под предлогом болезни. Мужчина представил в авиакомпанию через свою знакомую, не осведомленную о его намерениях, поддельную медицинскую справку о наличии у него противопоказаний к перелетам», — рассказали в прокуратуре Томской области. На основании липовых документов авиаперевозчик возвратил спикеру гордумы Томска 70 тыс. руб.

Вину Чингис Акатаев признал в полном объеме и компенсировал авиакомпании ущерб. В июле уголовное дело, насчитывающее два эпизода, поступило в мировой суд, который его закрыл. В части обвинения в использовании подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ) оно было прекращено с формулировкой в «связи с деятельным раскаянием», в части обвинения в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) — в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. руб., сообщила томская прокуратура. Отметим, что такой порядок судопроизводства предусмотрен только по преступлениям небольшой и средней тяжести. Будут ли стороны обжаловать судебное решение, пока не известно.

Чингис Акатаев с 2002 года трижды избирался в Томскую облдуму, затем в течение пяти лет работал вице-губернатором. В 2020 году он был избран депутатом гордумы Томска по одномандатному округу, а затем и ее спикером. В мае 2023 года господин Акатаев заявил о готовности принять участие в конкурсе на пост мэра Томска, но отказался от этих планов после того, как губернатор Владимир Мазур поддержал кандидатуру вице-мэра Омска Дмитрия Махини. В конце 2023 года Чингис Акатаев ушел в отставку с поста спикера, предварительно заявив о давлении, которое оказывают на него чиновники областной администрации. В марте 2024 года политик не стал дожидаться рассмотрения вопроса о досрочном лишении его депутатских полномочий и сам сдал мандат. Его ухода добивалась обладминистрация, ссылаясь на нарушения, допущенные депутатом при подаче данных о доходах и имуществе семьи.

Константин Воронов