Глава «Автодора» упрекнул Татарстан и Чувашию в нехватке культуры оплаты
В восточных регионах РФ не хватает культуры оплаты через «Свободный поток». Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсанту» рассказал, что во время запуска участков трассы М-12 в Татарстане и Чувашии обнаружили больше всего неплательщиков.
В среднем от водителей, проезжающих по платным дорогам — около 3–4 % неплательщиков. Больше всего граждане не платят на участках с системой «Свободный поток». Неплательщики обычно завешивают номера или ездят без номеров. По словам Вячеслава Петушенко, «Автодор» борется с этой проблемой уже 4 года.
«Сейчас главная задача — создать в рамках законодательства базу пользователей и оцифровать максимальное количество транспортных средств»,— сообщил глава «Автодора».
Планов по изменению тарифов за проезд нет, но возможны точечные изменения.
Чтобы контролировать оплату проезда водителями, на участке трассы М-12 Дюртюли—Ачит установят две рамки «Свободного потока» и один пункт взимания платы. Участок автотрассы пройдет в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.
«Свободный поток» — это система оплаты проезда без шлагбаумов, позволяющая водителям въезжать и выезжать с трассы без остановок.