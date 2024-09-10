Глава «Автодора» упрекнул Татарстан и Чувашию в нехватке культуры оплаты

В восточных регионах РФ не хватает культуры оплаты через «Свободный поток». Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсанту» рассказал, что во время запуска участков трассы М-12 в Татарстане и Чувашии обнаружили больше всего неплательщиков.

В среднем от водителей, проезжающих по платным дорогам — около 3–4 % неплательщиков. Больше всего граждане не платят на участках с системой «Свободный поток». Неплательщики обычно завешивают номера или ездят без номеров. По словам Вячеслава Петушенко, «Автодор» борется с этой проблемой уже 4 года.

«Сейчас главная задача — создать в рамках законодательства базу пользователей и оцифровать максимальное количество транспортных средств»,— сообщил глава «Автодора».

Планов по изменению тарифов за проезд нет, но возможны точечные изменения.

Чтобы контролировать оплату проезда водителями, на участке трассы М-12 Дюртюли—Ачит установят две рамки «Свободного потока» и один пункт взимания платы. Участок автотрассы пройдет в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.

«Свободный поток» — это система оплаты проезда без шлагбаумов, позволяющая водителям въезжать и выезжать с трассы без остановок.

Диана Соловьёва