Более 90% крупных предприятий Чувашии демонстрируют финансовую стабильность

Более 90% крупных предприятий Чувашии демонстрируют положительный финансовый результат. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на совещании по поддержке региональной экономики, сообщает пресс-служба администрации Главы Чувашской Республики.

Глава региона подчеркнул необходимость включить эти организации в программу комплексного развития региона и предложил разработать совместные планы с каждой компанией, учитывая их инвестиционные и кадровые потребности, а также скоординировать их с социальными и инфраструктурными проектами для повышения качества жизни на территории.

В большинстве отраслей наблюдается положительная динамика: объемы производства в промышленности выросли на 41,7%, в сельском хозяйстве — на 25,8%, в транспорте — на 22,6%, а в здравоохранении — на 21,8%. Список ключевых предприятий пополнился еще девятью компаниями, всего их стало 123. Также 39 организаций получили государственную поддержку на сумму около 1,3 млрд руб.

По словам и. о. министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Ларисы Рафиковой, все данные по системообразующим предприятиям Чувашии собираются в специальном дашборде. Сейчас разрабатывается еще один дашборд для крупных и значимых организаций, чтобы быстрее доставлять информацию до специалистов.

Сегодня также стало известно, что «Чувашэнерго» стало системообразующей территориальной сетевой организацией. Этот статус начнет действовать с 2025 года и продлится пять лет.

Анар Зейналов