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Казанец перевел 100 тысяч рублей, пытаясь остановить взлом на Госуслугах

Житель Казани перевел неизвестным 100 тыс. руб., чтобы остановить взлом аккаунта на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Казанец перевел 100 тысяч рублей, пытаясь остановить взлом на Госуслугах

Казанец перевел 100 тысяч рублей, пытаясь остановить взлом на Госуслугах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Казанец перевел 100 тысяч рублей, пытаясь остановить взлом на Госуслугах

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По версии следствия, 24-летнему жителю Казани на электронную почту пришло письмо о взломе аккаунта на Госуслугах. Он позвонил по указанным в письме телефонам. По телефону неизвестная женщина сказала потерпевшему, что мошенники пытаются взять кредит на его имя и, чтобы остановить их, нужно самому срочно взять кредит и положить деньги на «безопасный счет». Парень поверил и потерял 100 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела по статьям о несанкционированном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. Ведется расследование.

Анар Зейналов

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