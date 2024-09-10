Казанец перевел 100 тысяч рублей, пытаясь остановить взлом на Госуслугах
Житель Казани перевел неизвестным 100 тыс. руб., чтобы остановить взлом аккаунта на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Казанец перевел 100 тысяч рублей, пытаясь остановить взлом на Госуслугах
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По версии следствия, 24-летнему жителю Казани на электронную почту пришло письмо о взломе аккаунта на Госуслугах. Он позвонил по указанным в письме телефонам. По телефону неизвестная женщина сказала потерпевшему, что мошенники пытаются взять кредит на его имя и, чтобы остановить их, нужно самому срочно взять кредит и положить деньги на «безопасный счет». Парень поверил и потерял 100 тыс. руб.
Возбуждены уголовные дела по статьям о несанкционированном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. Ведется расследование.