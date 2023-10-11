В Альметьевске замглавы исполкома осудят за получение 4 млн рублей взяток

Замглавы исполкома Альметьевска осудят за получение взяток на 4 млн руб. Об этом сообщает управление СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что мужчина с 2020 по 2022 год пользовался служебным положением, оказывая покровительство некоторым городским компаниям при проведении закупочных процедур и последующую победу в закупочных процедурах на заключение муниципальных контрактов, а взамен получал от них деньги.

Его задержали полицейские в марте этого года. Задержание произошло в здании исполкома района при попытке получения 200 тыс. руб. в виде взятки.

"Ъ-Казань"