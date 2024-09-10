Житель Сочи выращивал коноплю на продажу у себя на огороде

В Сочи полицейские задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в наркоторговле. В квартире фигуранта правоохранители нашли два парника, в которых он выращивал коноплю, электронные весы, упаковочный материал, пакетик с амфетамином и спрессованные сверки с марихуаной и гашишем, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общая масса изъятых наркотиков составила порядка 840 граммов. В полиции считают, что задержанный изготавливал и хранил наркотики растительного происхождения с целью сбыта на территории Сочи, а амфетамин приобрел для личного употребления.

В отношении сочинца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков). Фигуранта взяли под стражу.

В начале сентября полицейские в Адлере задержали 30-летнего мужчину, который у себя в квартире организовал лабораторию по производству мефедрона для личного употребления. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков