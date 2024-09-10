За последние сутки жители Нижнекамска потеряли почти 1,5 млн руб. из-за мошеннических действий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последние сутки нижнекамцы потеряли почти 1,5 млн рублей из-за мошенников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ За последние сутки нижнекамцы потеряли почти 1,5 млн рублей из-за мошенников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации ведомства, первой потерпевшей стала 57-летняя женщина. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что на ее имя пытаются оформить кредиты мошенники. Мужчина подчеркнул конфиденциальность разговора.

Через некоторое время женщине позвонила девушка, назвавшаяся сотрудницей Росфинмониторинга. Она сказала, что деньги на картах женщины находятся в «опасности» и их нужно перевести на «безопасный счет». Женщина выполнила указания. Также ей сказали, что нужно самой оформить кредит, чтобы «опередить аферистов».

В трех банках потерпевшая оформила кредиты и перевела деньги на счета, продиктованные звонившими. Ущерб составил 1 020 000 руб.

То же самое произошло с 64-летним жителем Нижнекамска. Он потерял 450 тыс. руб.

Анар Зейналов