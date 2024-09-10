В Казани суд обязал вернуть 160 тысяч рублей пенсионерке, ставшей жертвой мошенничества

Казанский суд обязал вернуть 160 тыс. руб. пенсионерке, ставшей жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, в апреле 2024 года неизвестный обманул пожилую женщину 1942 года рождения, живущую в Казани. Он представился сотрудником спецслужб и сообщил, что пенсионерка подозревается в финансировании преступников. Чтобы избежать возможных последствий, звонивший потребовал от нее передать сбережения якобы для проведения проверки. Поверив, женщина отдала курьеру 160 тыс. руб., которые тот сначала зачислил себе на карту, а затем частично перевел своим сообщникам.

Вахитовская районная прокуратура Казани решила защитить права пенсионерки и подала иск в суд против дроппера, требуя вернуть украденные деньги. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал дроппера выплатить потерпевшей 160 тыс. руб.

4 сентября стало известно, что МВД подготовило законопроект об уголовной ответственности для дропперов — лиц, которые передают зарегистрированные на себя электронные средства платежа или доступ к ним.

Анар Зейналов