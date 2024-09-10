Арестовали сотрудницу новосибирского минстроя, получившую взятку iPhone 14

Суд поместил под домашний арест начальницу отдела министерства строительства Новосибирской области Ольгу Колмакову. Мера пресечения избрана до 9 ноября. Чиновницу обвиняют в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание до восьми лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, в период с 2022-го по 2024 годы фигурантка дела получила от руководителя строительной компании взятку в виде iPhone 14.

Взамен она помогала оформлять необходимые конкурсные документы и в целом лоббировала интересы организации.

Александра Стрелкова