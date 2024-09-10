В Казани задержали закладчика, пытавшегося передать 8 свертков с наркотиками

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Казани задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в распространении наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Казани.

Во время досмотра у казанца изъяли 5 свертков с наркотиками и коробку, в которой находились весы и материалы для фасовки наркотических веществ. В машине задержанного обнаружили еще 3 свертка с неизвестным веществом.

Исследование показало, что в свертках хранили 3 разных типа наркотиков. Сотрудники полиции изъяли 60 грамм наркотических веществ.

Задержанный полностью признал свою вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений. В отделе полиции «Сафиуллина» возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Жителя Казани заключили под стражу.

Диана Соловьёва