В Чувашии нашли местных жителей, повредивших городской фонтан

В Алатыре полицейские установили личности мужчин, повредивших фонтан в городском парке. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Чувашии.

Утром 9 сентября директор центра ресурсного обслуживания Алатыря сообщил о повреждении фонтана. 23-летние молодые люди увидели новость об этом в местной группе и обратились в отдел полиции.

По их словам, в воскресенье около полуночи они гуляли по парку и начали дурачиться. В какой-то момент один из жителей Алатыря толкнул другого. Второй упал спиной на чашу фонтана.

Молодые люди попытались вернуть часть фонтана на место, но у них это не получилось. Тогда жители Алатыря ушли из парка. По предварительным данным, фонтан повредили неумышленно.

По данному факту проводят проверку и устанавливают сумму ущерба.

Диана Соловьёва