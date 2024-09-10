В Башкирии отменили итоги конкурса на содержание системы фиксации нарушений ПДД

По предписанию УФАС по Башкирии отменены протоколы конкурса на содержание системы из 304 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 110,2 млн руб., он должен быть оплачен из бюджета республики. Заказчик — Центр организации дорожного хозяйства региона — согласно предписанию, внес изменения в документацию. Подведение итогов конкурса перенесено на 19 сентября.

Решение принято после рассмотрения жалобы предпринимателя Дениса Ханова. Нарушения закона "О контрактной системе", по мнению заявителя, выразились в требовании о наличии у участников конкурса специалистов необходимой квалификации и подменного фонда из 24 комплексов. Также, указал предприниматель, в извещении отсутствовала информация об объемах и видах выполняемых работ. Комиссия УФАС признала эти доводы обоснованными.

Майя Иванова