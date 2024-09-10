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18-летнему жителю Башкирии вынесли приговор за похищение школьницы

Стерлитамакский городской суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в похищении несовершеннолетней (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и попытке ее изнасилования (ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов Башкирии. За преступление по первой статье подсудимого освободили от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение в психиатрическую организацию закрытого типа, уголовное дело о покушении на изнасилование было прекращено за отсутствием состава преступления. За фигурантом уголовного дела признано право на реабилитацию.

Как сообщил «Ъ-Уфа», в феврале на улице Артема подсудимый схватил за руку и попытался похитить семилетнюю школьницу, возвращавшуюся домой с 12-летним братом. Мальчик помешал ему, схватив сестру за другую руку. Тогда похититель отпустил ребенка и убежал.

По информации СМИ, подсудимому на момент преступления было 18 лет, он инвалид.

Венера Хисамова

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