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На Красной Поляне до 1 декабря завершат подготовку к зимнему сезону

На горном курорте Красная Поляна в Сочи готовятся к предстоящему зимнему сезону 2024/2025. Все приготовления планируют завершить до 1 декабря, сообщает пресс-служба горного курорта.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Все системы, отвечающие за работу канатных дорог, искусственное оснежение трасс, принудительный спуск лавин, должны быть полностью готовы к первому снегу в горах. Весь цикл разбит на несколько этапов, срок окончания финального — 1 декабря», — говорится в пресс-релизе.

Отдельно отмечается подготовка противолавинной системы. Она нужна для принудительного схода снега с гор, что позволит разгрузить их и исключить риск внештатных ситуаций.

Параллельно на курорте готовят объекты горнолыжного комплекса. Специалисты занимаются планировкой полотна трасс для лыжников и сноубордистов, проводят техническое обслуживание снегоуплотнительной техники — ратраков, проверяют спасательные системы и сигнальные вышки. До 1 декабря на канатных дорогах выполнят техобслуживание.

В пресс-службе напомнили, что осенью 2023 года снег в горах выпал в середине октября. Сезон катания на курорте запустили 1 декабря и завершили 6 мая. За это время курорт посетили 750 тыс. человек, что на 10% превысило прошлогодние показатели. Бронирование на предстоящий зимний сезон уже открыто.

Вячеслав Рыжков

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