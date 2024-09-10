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Для победы на выборах главы района в Хакасии кандидату хватило менее 25% голосов

В Республике Хакасия кандидату на пост главы Бейского района удалось одержать победу, набрав менее четверти голосов избирателей. Татьяну Акользину поддержали 1298 человек, или 24,91% от числа проголосовавших.

Госпожа Акользина занимала пост первого заместителя главы администрации. В выборах она принимала участие в качестве самовыдвиженца.

По данным ГАС «Выборы», всего на пост главы Бейского района претендовало восемь человек. На втором месте оказался также самовыдвиженец Владимир Третьяков — глава Табатского сельсовета. Он отстал на 3,1%, или 162 голоса. Третье место заняла индивидуальный предприниматель Ирина Антонова, баллотировавшаяся от КПРФ (17%). «Единая Россия» (ЕР) своего кандидата на выборах не выдвигала.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 6-8 сентября прошло голосование на выборах глав ряда муниципалитетов Хакасии. Мэром Абакана на второй срок избран единоросс Алексей Лемин с результатом 74,58%. Действующий мэр Сорска Владимир Найденов (29,79% голосов) уступил кандидату от ЕР, депутату горсовета Марине Гурай (63,46%). В Боградском районе победу одержал глава Боградского сельсовета, самовыдвиженец Сергей Чернышов (36,43%). В Орджоникидзевском — действующий глава, единоросс Анатолий Тайченачев (71,76%), в Аскизском — его однопартиец, также представляющий ЕР, Абрек Челтыгмашев (72,48%). Это будет пятый срок господина Челтыгмашева на посту главы района.

Валерий Лавский

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