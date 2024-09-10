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Аэропорт Кемерова увеличил пассажиропоток более чем на 13% за три летних месяца

По итогам июня-августа пассажиропоток аэропорта Кемерова вырос на 13,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За три летних месяца лета были обслужены более 160,1 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомплекса.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области

Чаще всего рейсы осуществлялись в Москву (50%), Сочи (13%) и Санкт – Петербург (12%). «Четверть от всего пассажиропотока аэропорта составляют пассажиры субсидируемых направлений (Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Самара, Казань)», - говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в первом полугодии 2024-го аэропорт Кемерова увеличил пассажиропоток на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 246,06 тыс. пассажиров. По итогам всего 2023 года этот показатель достиг 467,088 тыс. пассажиров.

Александра Стрелкова

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