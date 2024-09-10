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Житель Хакасии под видом юруслуг похитил у 18 клиентов 6,5 млн рублей

Абаканский горсуд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении местного жителя, сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, фигурант дела для придания видимости законности своих противоправных действий зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. С ноября 2022-го по июнь 2023 года обвиняемый, считают следователи, под видом оказания юридических услуг, а также списания долгов по кредитам похитил у клиентов более 6,5 млн руб.

Всего от его действий пострадали 18 человек.

Александра Стрелкова

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