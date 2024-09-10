Пять теплиц с коноплей обнаружили полицейские на даче в Красноярском крае

В Дивногорске (Красноярский край) местный житель обустроил на территории собственного загородного дома пять теплиц с коноплей. Строения в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Всего правоохранителями изъято 44 куста растения весом более 25 кг. Полицейским мужчина заявил, что выращивал каннабис для личного употребления, поэтому тщательно ухаживал за посадками, пропалывал и поливал кусты.

«Он периодически срезал части растений и высушивал их на чердаке дачного дома. Марихуану также нашли и изъяли. Ее вес составил 552 гр, что является крупным размером», - сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В отношении дачника возбуждены уголовные дела за незаконное культивирование растений (ч. 1 ст. 231) и незаконное изготовление наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Лолита Белова