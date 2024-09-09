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Работникам Сочи выплатили более 90 млн рублей задолженности по зарплате

В результате вмешательства прокуратуры Адлерского района Сочи работники строительного предприятия получили выплаты по заработной плате, общая сумма которых превысила 90 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что строительная компания, выступающая исполнителем государственного контракта, столкнулась с необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных изначальной проектной документацией. Однако заказчик продолжительное время не производил оплату за эти дополнительные объемы работ.

В результате этого перед 306 сотрудниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате. Предприятие также накопило долги по налоговым платежам, составившие более 55 млн руб.

В связи с этим прокуратура инициировала процедуру внесения представления руководителю организации. По итогам рассмотрения все выявленные нарушения устранили.

Мария Удовик

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