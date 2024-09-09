В Сочи задержали подозреваемого в разбое мужчину без гражданства

Полицейские задержали в поселке Лоо Лазаревского района Сочи судимого за грабеж 28-летнего правонарушителя без гражданства какого-либо государства. Его подозревают в совершении разбоя в Краснодаре, сообщает пресс-служба УМВД краевой столицы.

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К правоохранителям с заявлением о разбойном нападении обратился житель улицы Леонида Лаврова в Краснодаре. Он рассказал, что ночью в дверной звонок его квартиры позвонили двое граждан, один из которых ранее был ему знаком. Они напали на потерпевшего, избили, а затем, угрожая ножом, потребовали деньги, заявили в полиции. Краснодарец перевел нападавшим 210 тыс. руб., мужчины скрылись.

По горячим следам одного из подозреваемых задержали в Сочи. Полицейским он пояснил, что приходил к заявителю якобы из-за ранее забытого в его жилище личного портмоне. Сейчас полицейские ищут второго нападавшего.

Ранее сообщалось, что в Сочи осудили водителя электросамоката за наезд на пешехода. Он сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Вячеслав Рыжков