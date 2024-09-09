Путин разрешил министру обороны устанавливать порядок допуска граждан к гостайне

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий министра обороны правом устанавливать порядок доступа граждан к гостайне в подведомственных структурах. Документ размещен на сайте опубликования правовых актов. Сейчас должность министра обороны занимает Андрей Белоусов.

8 августа Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок допуска граждан к гостайне. Документ предполагает, что порядок допуска согласовывается с ФСБ. В законе говорится, что устанавливать порядок допуска или его прекращения могут органы госвласти, наделенные полномочиями распоряжаться сведениями гостайны.

В России действуют три степени секретности сведений, составляющих гостайну. Первая степень — «особой важности», вторая — «совершенно секретно», третья — «секретно». По этим степеням устанавливаются разные формы допуска. Первая форма — к сведениям особой важности, вторая — к совершенно секретным сведениям, третья — к секретным сведениям.