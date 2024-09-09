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В средней школе Янтиковского района Чувашии выявили нарушения санитарных норм

Прокуратура Янтиковского района Чувашии провела проверку Новобуяновской средней школы. Выяснилось, что температура в кабинетах не в полной мере соответствовала санитарным нормам. Об этом сообщили в прокуратуре Чувашии.

В средней школе Янтиковского района Чувашии выявили нарушения санитарных норм

В средней школе Янтиковского района Чувашии выявили нарушения санитарных норм

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

В средней школе Янтиковского района Чувашии выявили нарушения санитарных норм

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

Температура в кабинете химии и биологии составляла 17°C. В норме в учебных кабинетах должно быть не менее 18°C. Такая же ситуация была в соседних помещениях. Причина низких температур — износ системы отопления в образовательном учреждении.

Прокурор внес представление в адрес директора школы. Возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарных правил к условиям обучения детей).

После вмешательства прокуратуры района в здании школы провели ремонт системы отопления.

Диана Соловьёва

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