Прокуратура Янтиковского района Чувашии провела проверку Новобуяновской средней школы. Выяснилось, что температура в кабинетах не в полной мере соответствовала санитарным нормам. Об этом сообщили в прокуратуре Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В средней школе Янтиковского района Чувашии выявили нарушения санитарных норм

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии В средней школе Янтиковского района Чувашии выявили нарушения санитарных норм

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

Температура в кабинете химии и биологии составляла 17°C. В норме в учебных кабинетах должно быть не менее 18°C. Такая же ситуация была в соседних помещениях. Причина низких температур — износ системы отопления в образовательном учреждении.

Прокурор внес представление в адрес директора школы. Возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарных правил к условиям обучения детей).

После вмешательства прокуратуры района в здании школы провели ремонт системы отопления.

Диана Соловьёва