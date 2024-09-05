В тоннеле на Дублере Курортного проспекта в Сочи в ДТП пострадали два человека

В одном из тоннелей на Дублере Курортного проспекта в Сочи произошло ДТП с двумя пострадавшими. Столкнулись иномарка и отечественный автомобиль, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД по Сочи Фото: пресс-служба УВД по Сочи

По данным ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным «Джили». Пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. Обоих госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

Утром в четверг, 5 сентября, в Сочи произошло другое серьезное ДТП. В аварии на трассе Джубга — Сочи пострадали пять человек, в том числе двое детей. Здесь также столкнулись иномарка и отечественный автомобиль.

Вячеслав Рыжков