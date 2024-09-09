Приговор за растрату

Советский районный суд Томска признал бывшего вице-губернатора Томской области и экс-сенатора от региона Юрия Гурдина виновным в организации хищения почти 80 млн руб., выделенных на разработку проекта студенческого кампуса в Томске. Бывшему чиновнику назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима с запретом занимать должность на госслужбе в течение трех лет. Суд также постановил взыскать с экс-чиновника штраф в размере 400 тыс. руб. Защита заявила, что обжалует приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Кандинский Фото: Дмитрий Кандинский

Бывший вице-губернатор Томской области и экс-сенатор от региона Юрий Гурдин получил пять лет лишения свободы по обвинению в организации хищения почти 80 млн руб. Такое решение 9 сентября вынес Советский районный суд Томска. Ему также назначен штраф в размере 400 тыс. руб.

Экс-чиновника задержали в июле 2022 года в Анапе, после чего рейсом «Аэрофлота» под конвоем доставили в Томск.

Согласно версии следствия, в 2020–2021 годах Юрий Гурдин, занимавший тогда пост вице-губернатора, убедил директора регионального Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Андрея Хващевского (заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в апреле 2023 года был осужден на полтора года колонии) оплатить работы по созданию проекта студенческого кампуса в Томске по завышенной стоимости.

В результате этих действий бюджету Томской области был причинен ущерб в размере более 79 млн руб. (ст. 33, ст. 160 УК РФ). Также суд признал Юрия Гурдина виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ), однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности. По данным следствия, при трудоустройстве в администрацию области он представил два диплома томских вузов о высшем образовании, которое фактически не получал. Защитники бывшего вице-губернатора заявили журналистам, что будут обжаловать приговор.

Ранее защита ходатайствовала о переносе слушаний в другой регион, считая, что это необходимо сделать в целях обеспечения принципов объективности и беспристрастности, но получила отказ.

Адвокаты Юрия Гурдина считают, что обвинение против чиновника необоснованно, поскольку в силу своих служебных обязанностей он не мог повлиять на решение вопроса о финансировании проекта с кампусом через региональный инвестиционный фонд, а также планируемых в связи с этим затратах. Разработку проекта строительства студенческого городка курировал другой вице-губернатор — Андрей Антонов, что он, отмечает защита, и подтвердил в суде. Вопросы финансирования решались на совещании у тогдашнего губернатора Сергея Жвачкина, в допросе которого адвокатам было отказано. Также защита акцентировала внимание суда на том, что вице-губернатор Гурдин не мог давать распоряжения руководителю регионального инвестфонда Хващевскому, поскольку тот ему не подчинялся и от него никак не зависел.

«Я ничего противоправного не совершал, и все документальные свидетельства наряду с показаниями большинства свидетелей и всех экспертов, допрошенных в ходе судебного следствия, являются доказательствами того, что обвинение является надуманным мнением, основанным на необъективности следователя», — сказал в последнем слове бывший замгубернатора (цитата по «РИА Томск»), после чего судья удалился в совещательную комнату.

Прокурор просил для замгубернатора восемь лет колонии, а также штраф в размере 500 тыс. руб.

Как выяснила прокуратура Томской области, зная о возбуждении уголовного дела Юрий Гурдин, чтобы избежать конфискации имущества, переоформил принадлежавшую ему недвижимость на родственников. «Так, в апреле-июле 2022 года он оформил три договора купли-продажи, в соответствии с которыми право собственности на квартиры в Москве и Томке, а также жилой дом и земельный участок в Анапе общей стоимостью свыше 100 млн руб. перешли к его родственникам», — рассказали в надзорном ведомстве. По данным источников, речь в частности, о квартире площадью 189 кв.м. в 3-м Самотечном переулке столицы. Прокуратура добилась признания этих сделок недействительными, право собственности покупателей на недвижимость было прекращено.

Юрий Гурдин родился в 1960 году в городе Тара Омской области. В 2001–2002 годах представлял Томскую область в Совете федерации, где был заместителем председателя комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности В апреле 2012 года бывший тогда губернатором Сергей Жвачкин назначил Юрия Гурдина своим заместителем. На этом посту политик проработал почти десять лет и ушел в отставку «в связи с окончанием срока служебного контракта» 13 мая 2022 года — через три дня после смены руководства региона.

Константин Воронов