В Дагомысе отключат газ до 13 сентября

Завтра, 10 сентябре, в Дагомысе стартуют профилактические работы на газораспределительной сети, в связи с чем газоснабжение потребителей будет приостановлено. Полное восстановление подачи газа ожидается до 13 сентября, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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Ограничения введут с 9:00 до 19:00 для всех потребителей. Однако для полного восстановления газоснабжения потребуется больше времени — его возобновление будет происходить поэтапно, и окончательно все потребители смогут получить газ до 13 сентября.

В рамках тех же подготовительных мер 12 сентября аналогичные работы затронут Центральный и Хостинский районы города. С 6:00 утра временно приостановят газоснабжение в Центральном районе и части Хостинского, от Светланы до Мацесты. Возобновление подачи газа в этих районах также ожидается в течение восьми суток после завершения работ.

Ранее сообщалось, что из-за плановых работ без света остались пять переулков и более 30 улиц в Сочи. Ограничения подачи электроэнергии вводили три дня подряд с 7:00 до 19:00.

Мария Удовик