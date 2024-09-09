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Гончарная мастерская на курорте Роза Хутор вошла в топ романтичных мест России

В топ самых романтичных мест России вошла гончарная мастерская на курорте Роза Хутор в Сочи. Исследование подготовили специалисты сервиса Туту.ру.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«На курорте Роза Хутор можно не только погулять, попробовать экстремальные развлечения и сходить в спа с видом на горы, но еще и научиться лепить из глины и работать на гончарном круге (помните фильм "Привидение"?). Получившееся изделие заберете с собой через десять дней или закажете доставку почтой. После творческого мастер-класса отправляйтесь на смотровую площадку "Роза Пик", чтобы посмотреть на панораму Кавказских гор», – говорится в пресс-релизе.

В топ вошел также «Мост поцелуев» в Краснодаре. Сюда рекомендуют приходить вечером, когда включается подсветка. Упоминается и парк «Краснодар». В рейтинге отмечены также различные локации в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре и других городах.

Ранее сообщалось, что Сочи возглавил топ популярных российских направлений для одиночных путешествий в сентябре. Почти треть таких бронирований приходится на Сочи.

Вячеслав Рыжков

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