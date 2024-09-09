Сочи возглавил топ направлений для одиночных путешествий в сентябре

Сочи занял первое месте в рейтинге популярных российских направлений для одиночных путешествий в сентябре. На долю курорта приходится 30% таких бронирований, говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На втором месте Анапа с 14% сентябрьских одиночных бронирований. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с 5% бронирований.

В Сочи для путешественников-одиночек ночь размещения в среднем обойдется в 3,4 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки составляет восемь ночей. В Анапе отдых стоит в среднем около 3,1 тыс. руб., продолжительность поездки — девять ночей. Для северной столицы показатели составляют почти 3,3 тыс. руб. и четыре ночи.

Также в рейтинг вошли Геленджик и Ейск. Геленджик на пятом месте, средняя стоимость ночи составляет 3,4 тыс. руб., продолжительность поездки — шесть ночей. Ейск на девятом месте, ночь размещения обойдется в 2 тыс. руб., продолжительность поездки — восемь ночей.

Вячеслав Рыжков