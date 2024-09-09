Республика Татарстан находится на третьем месте по динамике роста цифрового развития за последние 4 года. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на пленарном заседании Kazan Digital Week.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан находится на третьем месте по динамике роста цифрового развития

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Татарстан находится на третьем месте по динамике роста цифрового развития

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Как показывает опыт Татарстана, там, где реализуются региональные меры поддержки, там в общем темпы роста IT значительно выше»,— отметил спикер. По словам министра, в республике объем IT-решений вырос в три раза.

Также Шадаев рассказал, что планируется создание единой инфраструктурной платформы, нацеленной на обеспечение онлайн-взаимодействия госорганов, банков, финансовых организаций, операций для того, чтобы не допускать совершения преступлений и предупреждать оперативные органы. Проект разрабатывается совместно с ЦБ РФ и МВД.

Зарина Акбирова