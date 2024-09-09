Татарстан находится на третьем месте по динамике роста цифрового развития
Республика Татарстан находится на третьем месте по динамике роста цифрового развития за последние 4 года. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на пленарном заседании Kazan Digital Week.
Татарстан находится на третьем месте по динамике роста цифрового развития
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Как показывает опыт Татарстана, там, где реализуются региональные меры поддержки, там в общем темпы роста IT значительно выше»,— отметил спикер. По словам министра, в республике объем IT-решений вырос в три раза.
Также Шадаев рассказал, что планируется создание единой инфраструктурной платформы, нацеленной на обеспечение онлайн-взаимодействия госорганов, банков, финансовых организаций, операций для того, чтобы не допускать совершения преступлений и предупреждать оперативные органы. Проект разрабатывается совместно с ЦБ РФ и МВД.