Полиция Чувашии задержала мужчину, притворявшегося сотрудницей сферы интим-услуг

Полиция Чувашии задержала 18-летнего жителя Саратовской области. Его подозревают в мошенничестве под видом интим-услуг. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Чувашии.

В мае 2024 года в МВД Чебоксар обратился 22-летний житель Цивильска, который лишился 30 тыс. руб. На одном из сайтов мужчина нашел объявление об оказании интимных услуг. Потерпевший начал общаться с незнакомкой. Перед личной встречей девушка озвучила прейскурант и попросила перевести денежные средства. Житель Цивильска перевел нужную сумму.

После этого ему позвонил мужчина, представился неоднократно судимым и сообщил, что из-за потерпевшего сломалась программа. Житель Цивильска якобы должен был возместить ущерб. Звонивший пригрозил потерпевшему серьезными проблемами. В итоге житель Цивильска перевел 30 тыс. руб.

По данному факту возбудили уголовное дело. Полиция Чувашии установила личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался житель Саратовской области. Это он общался с потерпевшим, меняя голоса с женского на мужской. Подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности.

В отношении жителя Саратовской области избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений в других регионах страны.

Диана Соловьёва