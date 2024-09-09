В сфере IT в России работает более 900 тысяч специалистов

В России в сфере IT задействовано более 900 тысяч специалистов, их число постоянно увеличивается. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week.

В 2024 году почти каждый десятый выпускник вуза получил специальность в информационно-технологической области. За последние 5 лет количество выпускников из этой области увеличилось на 18%.

«Мы оказываем всестороннюю поддержку информационно-технологической сфере, чтобы инновации и прорывные решения создавались и активно применялись в нашей стране»,— рассказал премьер-министр России.

По словам Михаила Мишустина, сейчас есть большой спрос на российские технологии, бизнес активнее использует отечественные разработки.

Сейчас школьники чаще выбирают информатику для сдачи на ЕГЭ. Этот предмет занимает 2-е место по популярности среди дисциплин по выбору, на 1-м месте располагается обществознание.

Ранее министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал, что в Татарстане остановили тенденцию ухода детей от естественных наук. Информатику сдали около 3 тыс. детей (20% учеников).

К 2030 году планируется увеличить число кадров, занятых в IT, на 1,5 млн человек.

Диана Соловьёва