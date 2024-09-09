Путин встретился с губернатором Новгородской области Никитиным

В Новгородской области начало расти промышленное производство, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором региона Андреем Никитиным. Господин Путин в ходе встречи в Кремле заслушал доклад губернатора о ситуации в области. Президент обратил внимание на нехватку в регионе врачей-специалистов и указал на необходимость ремонта школ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Андрей Никитин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Андрей Никитин во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Никитин рассказал, что в Новгородской области почти на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс за последние годы. При этом он также отметил кадровый дефицит и заявил, что есть задача «омоложения кадров в оборонном комплексе». Андрей Никитин уточнил, что другие гражданские предприятия тоже «работают на задачи специальной военной операции».

В ответ на замечание президента о недостатке узких специалистов в системе здравоохранения губернатор ответил, что в Новгородской области действует программа по предоставлению квартир для медиков и властям «удалось прекратить спад и начать потихонечку рост» числа медработников: за последние три года их количество выросло примерно на 10%. Также в регионе запустили пилотный проект по стимулированию рождаемости.

«В целом по экономике ситуация нормальная. Самый, наверное, важный показатель — это рост реальных доходов населения, потому что в регионе исторически бедность выше, чем в среднем по стране. Нам надо этим заниматься в первую очередь, так как успешный регион бедным не бывает, люди должны достойно зарабатывать»,— считает Андрей Никитин (цитата по пресс-службе Кремля).

Андрей Никитин занимает пост губернатора с октября 2017 года. В августе новгородская облдума направила дополнительные средства на лекарственное обеспечение граждан. В частности, 7,8 млн руб. было выделено на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медизделиям.

Лаура Кеффер