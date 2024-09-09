В Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в реке

Бирским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в связи с инцидентом на реке Белой, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Накануне вечером там при погрузке на прицеп лодки под воду ушел автомобиль «УАЗ». В нем сидели три ребенка — девочка и мальчик 2016 года рождения и мальчик 2017 года рождения. Первых двух детей спас их отец со своим другом. Семилетнего мальчика до сих пор не нашли.

Венера Хисамова