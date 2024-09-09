В микрорайоне «Новый город» Чебоксар в скейт-парке избили подростка

В Следственном комитете Чувашии организовали проверку по сообщению об избиении подростка в микрорайоне «Новый город». Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Чувашской Республики.

7 сентября в соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестные наносят телесные повреждения несовершеннолетнему. Запись сделали в скейт-парке в микрорайоне «Новый город» г. Чебоксары.

Сотрудники следствия проводят доследственную проверку. Следственный комитет Чувашии установит обстоятельства произошедшего и лиц, нанесших телесные повреждения подростку.

Диана Соловьёва