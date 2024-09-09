На освещение тропы здоровья на улице Блюхера в Уфе потратят около 25 млн рублей

Администрация Орджоникидзевского района Уфы на аукционе 18 сентября выберет подрядчика комплексного благоустройства тропы здоровья «Уфимского ожерелья», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 24,99 млн руб., работы профинансируют из бюджета города.

Подрядчик должен до 15 ноября установить садово-парковые и светодиодные консольные светильники на участке лесного массива на улице Блюхера между домами №7 и №3/10.

В августе этого года администрация Октябрьского района Уфы заключила контракт на обустройство сетей наружного освещения «Уфимского ожерелья» на участках «Уфимские липы» и «Воронки» с ООО «Уфагорсвет» по начальной цене — 18,25 млн руб.

«Уфимское ожерелье» — пеший маршрут по Уфимскому полуострову длиной более 70 км, состоящий из восьми основных маршрутов, расположенных в шести районах Уфы.

Майя Иванова