Водителей в Сочи попросили не парковаться под деревьями из-за непогоды

Жителям и гостям города Сочи рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями из-за усиления ветра. Городские службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба города курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями», — говорится в сообщении.

В понедельник, 9 сентября, в Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление юго-восточного ветра, местами порывы 15-17 м/с.

Тат Гаспарян