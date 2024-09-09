Дело о взятке в отношении экс-замминистра строительства Тувы передано в суд

Суд рассмотрит дело бывшего замминистра строительства Тувы Орлана Машпалдыре. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание до 12 лет лишения свободы), сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следователей, в мае 2024 года житель Кызылы обратился к фигуранту дела за помощью в предоставлении земельного участка и выдаче разрешения на строительство гаражно-строительного кооператива. Чиновник согласился помочь в этом за 1 млн руб.

Бывший замминистра строительства региона был задержан при получении части взятки в 500 тыс. руб. Его арестовали в конце мая 2024 года.

Александра Стрелкова