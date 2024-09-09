В Уфе возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников скорой помощи

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело о нападении на сотрудников службы скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Трое фигурантов обвиняются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По материалам дела, ночью в сентябре прошлого года между двумя компаниями возле кафе «Тет-а-тет» на улице Аксакова в Уфе произошла драка, которая продолжилась около Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Заметив конфликт, пять сотрудников медучреждения подошли к участникам, чтобы помочь пострадавшим. В это время обвиняемые без причины напали на медицинских работников. Двоих сотрудников скорой они избили, еще одному сломали ногу. Кроме того, один из участников драки ударил по машине скорой помощи, направлявшейся на вызов, повредив стекло на двери.

Майя Иванова