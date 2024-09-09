Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе на поставку более 390 лип-крупномеров потратят до 25 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы выберет поставщика саженцев лип-крупномеров с закрытой корневой системой, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 25 млн руб., он будет профинансирован за счет субсидий из бюджета Уфы.

Саженцы необходимо поставлять с даты заключения контракта партиями в течение одного календарного дня. Срок контракта — до конца этого года. В общей сложности требуется 391 саженец липы, в том числе 81 саженец сортовой мелколистной липы с обхватом ствола 20–25 см и 91 саженец с обхватом 25–30 см, 117 саженцев сортовой крупнолистной липы, 50 саженцев сортовой европейской липы обхватом ствола 20–25 см и 52 саженца обхватом 25–30 см.

У крупномеров должна быть густая равномерная крона яйцевидной формы диаметром от 1,2 м до 2,4 м и до 300 скелетных веток. Товар должен перевозиться в условиях, обеспечивающих сохранность корневой системы и растения в целом от повреждения и воздействия климатических условий, а также обеспечивающих сохранность при хранении. При перевозке саженцев их накрывают брезентом, мешковиной или рогожей и увязывают. Куда высадят липы, в документации не указано.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на улице Чернышевского вместо американских кленов планируют высадить липы. По словам главы администрации Кировского района города Ильвира Нурдавлятова, прежние деревья при шквалистом ветре могли рухнуть.

Майя Иванова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...