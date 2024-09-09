В Уфе на поставку более 390 лип-крупномеров потратят до 25 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы выберет поставщика саженцев лип-крупномеров с закрытой корневой системой, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 25 млн руб., он будет профинансирован за счет субсидий из бюджета Уфы.

Саженцы необходимо поставлять с даты заключения контракта партиями в течение одного календарного дня. Срок контракта — до конца этого года. В общей сложности требуется 391 саженец липы, в том числе 81 саженец сортовой мелколистной липы с обхватом ствола 20–25 см и 91 саженец с обхватом 25–30 см, 117 саженцев сортовой крупнолистной липы, 50 саженцев сортовой европейской липы обхватом ствола 20–25 см и 52 саженца обхватом 25–30 см.

У крупномеров должна быть густая равномерная крона яйцевидной формы диаметром от 1,2 м до 2,4 м и до 300 скелетных веток. Товар должен перевозиться в условиях, обеспечивающих сохранность корневой системы и растения в целом от повреждения и воздействия климатических условий, а также обеспечивающих сохранность при хранении. При перевозке саженцев их накрывают брезентом, мешковиной или рогожей и увязывают. Куда высадят липы, в документации не указано.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на улице Чернышевского вместо американских кленов планируют высадить липы. По словам главы администрации Кировского района города Ильвира Нурдавлятова, прежние деревья при шквалистом ветре могли рухнуть.

Майя Иванова