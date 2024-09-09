130 избирателей выиграли призы, проголосовав на выборах в Башкирии

130 жителей Башкирии выиграли призы в рамках акции «Ночь призов». В розыгрыше участвовали избиратели, получившие на избирательных участках QR-билеты акции «Рахмат-2024».

Розыгрыш проводился 8 сентября с помощью лототрона и программы случайного отбора.

Среди призов были велосипеды, смартфоны, роботы-пылесосы, телевизоры и так далее.

13 сентября состоится розыгрыш суперпризов «Зур Рахмат» — трех квартир, автомобиля, тура в Сочи и путевок в республиканские санатории.

Подробнее о том, как стимулируют явку на сентябрьских выборах,— в материале «Ъ» «Скидка за голос».

Олег Вахитов