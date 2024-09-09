Экс-зампред ДУМ РБ отсудил у работодателя более 460 тысяч рублей

Калининский районный суд Уфы удовлетворил иск бывшего заместителя председателя по развитию Духовного управления мусульман Башкирии Зимфира Габдракипова о взыскании с экс-работодателя 463 тыс. руб. В эту сумму вошли невыплаченная зарплата с июня 2023 года по январь 2024 года и компенсация за ее задержку, сообщил «Ъ-Уфа» представитель истца Артур Байгазаков.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2023 года Зимфир Габдракипов взыскал с ДУМ РБ задолженность по зарплате с сентября 2020 года по июнь 2023 на сумму около 2,1 млн руб. В феврале 2024 года Верховный суд республики, приняв во внимание, что ответчик выплатил часть долга, постановил взыскать 1,2 млн руб.

Венера Хисамова