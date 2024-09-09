Александру Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав сироты из Казани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки из-за нарушения жилищных прав сироты в Казани. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Следственного комитета России.
Многодетная мать из Казани, ставшая сиротой в подростковом возрасте, обратилась в Следственный комитет и указала на длительное отсутствие обеспечения ее жильем.
Заявительнице было отказано в постановке в очередь на получение жилищной субсидии из-за наличия однокомнатной квартиры в собственности ее недееспособной матери.
В Следственном управлении СК России по Республике Татарстан начата процессуальная проверка.