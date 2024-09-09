Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александру Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав сироты из Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки из-за нарушения жилищных прав сироты в Казани. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Следственного комитета России.

Многодетная мать из Казани, ставшая сиротой в подростковом возрасте, обратилась в Следственный комитет и указала на длительное отсутствие обеспечения ее жильем.

Заявительнице было отказано в постановке в очередь на получение жилищной субсидии из-за наличия однокомнатной квартиры в собственности ее недееспособной матери.

В Следственном управлении СК России по Республике Татарстан начата процессуальная проверка.

Влас Северин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...