Александру Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав сироты из Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки из-за нарушения жилищных прав сироты в Казани. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Следственного комитета России.

Многодетная мать из Казани, ставшая сиротой в подростковом возрасте, обратилась в Следственный комитет и указала на длительное отсутствие обеспечения ее жильем.

Заявительнице было отказано в постановке в очередь на получение жилищной субсидии из-за наличия однокомнатной квартиры в собственности ее недееспособной матери.

В Следственном управлении СК России по Республике Татарстан начата процессуальная проверка.

Влас Северин