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Действующий глава Башкирии побеждает на выборах

Кандидат от «Единой России» Радий Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии с результатом 80,21% голосов избирателей, свидетельствуют данные ГАС «Выборы». По предварительным данным, явка составила 72,2%.

Второе место занимает представитель КПРФ Артур Шайнуров, набравший 6,95% голосов. Ниже расположились Иван Сухарев (ЛДПР, 4,98%), Владимир Нагорный («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 4,26%) и Ильшат Тимерьянов («Новые люди», 2,6%).

Чем известен Радий Хабиров

Чем известен Радий Хабиров

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Пять лет назад в поддержку господина Хабирова высказались 82% пришедших на участки избирателей.

Идэль Гумеров

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