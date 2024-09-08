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Из Сочи отправили 90 тонн гуманитарного груза в Курскую область

Из Сочи отправили 90 тонн необходимого груза для мирных жителей и защитников в Железногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В состав груза вошли продукты питания с длительным сроком хранения, медикаменты, средства личной гигиены, одеяла и одежду, в том числе и для детей. Заместитель главы Сочи Галина Москалева уточнила, что военнослужащим также передадут маскировочные сети и медицинские препараты.

В сборе гуманитарного груза участвовали представители администрации, депутаты, предприниматели и молодежные объединения, а также студенты и болельщики ФК «Сочи». Сейчас в Сочи продолжают действовать семь пунктов сбора гуманитарной помощи.

Мария Удовик

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